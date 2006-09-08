Українка перемогла у конкурсі ”Міс бікіні” з температурою 40 (фото)

Переможниця конкурсу "Міс бікіні-2006" харків`янка Олена Жиган вчиться у Київському університеті культури і мистецтва за фахом "Перукарське мистецтво і декоративна косметика".

Але більш цікавим є той факт, що на конкурс у Китаї українська красуня потрапила, як вона сама каже, зовсім випадково.

"Півтора роки тому я і не думала, що буду брати участь у конкурсах краси і тим більше перемагати. А в квітні минулого року до нас звернулися організатори одного з них із проханням зачесати їхніх дівчат. Ми погодилися, і, поки йшла підготовка, запропонували взяти участь і мені. І, уявіть, вийшло! Того разу я перемогла, за рік стала віце-міс Харкова, а місяць тому привезла титул "Міс туризм України", - розповіла Олена "КП в Украине".

Але остання перемога стала для неї зовсім несподіваною.

Олена до кінця не вірила у свій успіх. "Думала, увійду, максимум, у п`ятірку. Там же були дівчата з 44 країн, і всі дуже красиві!", - каже українка.

Судячи з розповідей Олени, на конкурсі з дівчат просто знущалися. Найбільш виснажливим для Олени виявився шалений графік.

"Він був дуже щільний. Ми могли приїхати в будь-яке місто, де нам давали годину, щоб привести себе до ладу (а це зачіска, макіяж, вечірнє вбрання), і відразу ж летіли на фотосесії або інтерв`ю. Спали дуже мало: по 4-5 годин", - розповідає вона.

А далі починаються справжні жахи. Виявляється, практично всі 20 днів у Китаї дівчата прохворіли.

"Чи то акліматизація, чи то грип якийсь... Я сама відправилася на фінал з температурою 38,9, мама мене напувала аспірином усю ніч", - зізнається українська красуня.

Сам же конкурс складався в основному з дефіле в купальниках і вечірніх сукнях плюс обов`язкова частина - національний костюм.

"До речі, останній ми діставали з великими труднощами, щось купували, щось довелося пошити самостійно. Я взагалі привезла до Китаю п`ять валіз з вбраннями, але не всі з них стали в нагоді", - розповіла Олена.

Вона каже, що як на конкурсі, так і в житті, їй найбільше допомагає краса, "хоча працювати над собою потрібно завжди".

"Талісманів жодних із собою не брала - я не вірю в забобони. Дуже підтримувала мама. Увесь час була поруч. Навіть уночі, коли я спала, накручувала мені волосся, робила масаж, прала одяг. Звичайно, стала в нагоді й віра в себе, і знання англійської", - каже дівчина.

Олена дуже цілеспрямована. Каже, робота для неї - і є хобі. "Я завжди мріяла стати успішною леді, як мама", - зізнається красуня.

Після конкурсу студентка інституту Поплавського планує продовжувати навчання, а ще зніматися на Fashion TV.

Але найцікавіше на Олену чекає наприкінці вересня – вона їде у ПАР на конкурс "Міс Всесвіт".

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