Українець переміг на змаганнях з повільного куріння люльки

Українець Дмитро ПОТІЙ посів перше місце на щорічному змаганні з повільного куріння люльки “Кубок Балтії”, що відбувся у м. Познань (Польща). Його визнано лідером, оскільки він викурив люльку за максимальну кількість часу – годину і п’ятдесят три хвилини.

Крім переможця, Україну на кубку представляло ще троє учасників: Валерій РИЖЕНКО, Кирило ГОРОХОВСЬКИЙ та Дмитро НАЗАРЕНКО, повідомив кореспонденту УНІАН В.РИЖЕНКО, який посів на кубку третє місце.

Другу сходинку посіла представниця Польщі Данута ПУТЕЛЬ.

Всього у змаганні брали участь 82 особи.

За словами В.РИЖЕНКА, усі представники від України є членами “Київського клубу шанувальників люльки”, організованого у 2003 році. В.РИЖЕНКО уточнив, що поки світовий рекорд з повільного куріння люльки належить італійцю, у якого вона не згасала протягом трьох годин і 18 хвилин. Українці сподіваються, що колись зможуть побити і цей рекорд.

За словами В.РИЖЕНКА, “Кубок Балтії” проходив у відповідності до стандартів та вимог міжнародної курильної організації СIPC. Кожному учаснику видавали однакові люльки з однаковою кількістю тютюну, по два сірники, чистий аркуш паперу і тампер – пристрій для притопування тютюну. На підготовку люльки відводили п’ять хвилин, на розкурювання - одну.

В.РИЖЕНКО відзначив, що куріння люльки в Україні – “давня традиція, дуже поширена серед козацтва, але нині вона призабута. Чомусь, коли по вулиці іде людина з люлькою, її вважають дивакуватою”.

Змагання відбувалися 2 вересня, уточнив В.РИЖЕНКО.