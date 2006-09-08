Як журналісту витрачати великі гроші

На дачній ділянці відомого тележурналіста В’ячеслава ПІХОВШЕКА є три озера, річка і ліс.

Про це сам В.ПІХОВШЕК розповів в інтерв`ю газеті «Факты и комментарии» (№164 від 8.09.2006).

За його словами, дача розташована в Києво-Святошинському районі. «Це гектар землі, на якому є три озера, річка і ліс. Наступного року запущу в озера карасів і коропів, буду рибу ловити. Загалом, дача як дача», - сказав журналіст.

Також В.ПІХОВШЕК розповів про свою колекцію вин: «Вона зберігається в моєму будинку в Києві. Адже я спеціально для неї відводив місце, будував стелажі. У моїй колекції вже 400 пляшок. Найулюбленіше вино - французьке "Шато д`Ікем", одна пляшка якого коштує три тисячі євро. Золотисте, солодке... Я, бачиш, не належу до розряду плюшкіних. Колекціоную, і сам же випиваю», - поділився телеведучий.

На запитання, чи зміниться в новому телепроекті його «неприступний телевізійний образ», В.ПІХОВШЕК відповів: «Ні. Буду таким, як раніше. Глядач до мене вже звик. Дорогі строгі костюми від «Бріоні», білі сорочки, окуляри без оправи, годинник «Vacheron Constantin». Серед усіх машин віддаю перевагу «Мерседесам».

При цьому журналіст уточнив, що в його гаражі «декілька» таких автомобілів. «Тільки не треба робити з мене олігарха! "Майбаха" я собі не купив», - додав він.

В той же час, В.ПІХОВШЕК признався, що він – «той чоловік, якому з жінками хронічно не щастить». «Ну, не вдається знайти ту єдину, яка могла б претендувати на роль моєї дружини!», - поскаржився він.