Вандали облили фарбою рідний будинок Папи Римського

16:44, 10 вересня 2006
Разное
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Будинок споруджений 1745 року

Будинок у баварському містечку Марктль-на-Інні, де народився Папа Римський Бенедикт XVI, в неділю зазнав нападу вандалів, повідомляє AFP з посиланням на німецьку поліцію.

У міській поліції повідомили, що хулігани кинули в стіну будинку два пакети з синьою фарбою. Власті міста пообіцяли ліквідовувати наслідки події протягом доби.

Бенедикт XVI відвідає Марктль-на-Інні у понеділок в рамках шестиденного пастирського візиту до Німеччини.

Нагадаємо, що рідний будинок Папи Римського був збудований 1745 року. У 1927 році в сім`ї поліцейського, розквартированій у цьому будинку, на світ з`явився Йозеф Ратцингер, майбутній Папа Бенедикт XVI. Після обрання кардинала Ратцингера очільником католицької церкви, баварське містечко здобуло високу популярність. Нинішня власниця будинку каже, що туди щодня приходять сотні відвідувачів.

Лента.ру

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