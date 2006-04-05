“Регіони” здійснюють ритуал?

Сьогодні слухала новини про те, що “Регіони” щось там вимагають, виставляють якісь умови... По-моєму, це гра на публіку, на виборця – не більше. Ну які вони можуть висувати умови? Іде справжня конкурентна боротьба за прихильність Президента. БЮТ оббиває пороги зі свого боку, “Регіони” намагаються, щоб їх помітили – зі свого...

А всі ці заяви Кушнарьова про поділ портфелів, вимоги до партнерів по коаліції – не більш як ритуал, розрахований на те, щоб демонструвати виборцям свою діяльність. А то ще, чого доброго, забудуть про існування обранців.

Ніхто всерйоз тих умов сприймати не може.

Підозрюю, що насправді БЮТ із “Регіонами” скидають ціну в торгах за участь у коаліції. Якщо Юля таки стане прем’єром, то її, напевне, так обкладуть з усіх боків, що вона й рипнути не зможе...

Загалом усе це цікаво виглядає на тлі конституційної реформи, яка начебто позбавила Президента важелів впливу на формування парламентської більшості. Вирішальне слово все одно залишається за ним. А партії, яка набрала найбільше голосів, доводиться принижуватися й просити: ну візьміть нас у коаліцію, дайте хоч трішки влади...

Конкуренція – завжди на користь суспільстві, навіть у боротьбі за право возз’єднатися з “Нашою Україною”, яка програла.

Ілона Вишинська, м. Київ