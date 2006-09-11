Чому дорожчає столичне житло?

Фігня це все, що нібито дорожчає собівартість квадратного метра. Насправді собівартість – 500–600 доларів, з урахуванням 15-відсоткової рентабельності забудовника. У нас же декларована вартість 1245 доларів, а реальна – піти й купити – 1700.

Чому?

Нібито зростає попит на житло, доступними стали кредити – усе це брехня. Єдина причина – відсутність хоч якогось податку на володіння нерухомістю (не квартплата). Ось і виходить, що окремі громадяни скуповують нерухомість, володіючи 1000 і більше квадратних метрів, і поводяться як собаки на сіні. А що? Грошей не просить і в ціні росте.

Те ж саме буде і з землею, коли вирішать, що можна почати дерибан.

Чи приймуть коли-небудь закон про такий податок (чим більше метрів, тим вище податок)? Мабуть, не з нашим щастям...

Цілу інформкампанію розгорнули: подорожчає, подорожчає, подорожчає! Скуповуйте, а то не встигнете!

Хто це житло купує, хай краще скажуть.

Насправді, зіткнулися з проблемою, що ніхто не купує за таку ціну, ось і розгорнули кампанію з просування продажів...

Faber (з дискусії на форумі)