700 мільйонів доларів - рекорд виграшів в ігровому автоматі
18:51, 12 вересня 2006Разное
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Роза Марія вдало вкинула 60 центів
Жителька Еквадору виграла 700 мільйонів доларів в одному з португальських казино.
Роза Марія ГОНСАЛЬВЕС, кинувши 60 центів в "однорукого бандита", зірвала найбільший джек-пот у Європі, повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP.
На запитання, як вона збирається витратити величезний виграш, Р.ГОНСАЛЬВЕС відповіла, що насамперед сплатить операцію і лікування дочки.
За її словами, після зустрічі з чоловіком Мануелем джек-пот став другим великим призом у її житті.
Подружжя ГОНСАЛЬВЕС раніше регулярно відвідували казино, але їм жодного разу не випадав вагомий виграш.
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