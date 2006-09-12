700 мільйонів доларів - рекорд виграшів в ігровому автоматі

Жителька Еквадору виграла 700 мільйонів доларів в одному з португальських казино.

Роза Марія ГОНСАЛЬВЕС, кинувши 60 центів в "однорукого бандита", зірвала найбільший джек-пот у Європі, повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP.

На запитання, як вона збирається витратити величезний виграш, Р.ГОНСАЛЬВЕС відповіла, що насамперед сплатить операцію і лікування дочки.

За її словами, після зустрічі з чоловіком Мануелем джек-пот став другим великим призом у її житті.

Подружжя ГОНСАЛЬВЕС раніше регулярно відвідували казино, але їм жодного разу не випадав вагомий виграш.