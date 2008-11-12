Кільцевий рух електричок у Києві має вирішити проблему "пробок"

Тендер на постачання 6 електропоїздів для столичного проекту «Міська електричка» буде проведено 10 грудня ц.р.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам начальник Південно-Західної залізниці Олексій КРИВОПИШИН.

За його інформацією, в порядку експерименту ПЗЗ уже переобладнала один електропоїзд. «Зараз завершується будівництво платформ на станції метро «Лівобережна». Паралельно будуємо ще дві платформи. Щоб відкрити півкільце від станції Дарниця до Борщагівки необхідна участь міста, яке має побудувати підходи для пересадок із міського транспорту на електричку», - сказав О.КРИВОПИШИН.

Як повідомляв УНІАН, раніше О.КРИВОПИШИН заявляв, що міська електричка в Києві при відповідному фінансуванні може почати працювати до літа наступного року.

За його словами, для першого етапу відкриття руху необхідно мінімум 6 електропоїздів.

Тариф проїзду відповідатиме вартості проїзду в метро. «За тарифом поки зупинилися на усередненому варіанті до вартості метрополітену. Тобто, не вище ніж у метро, щоб була привабливість проекту», - сказав він.

Довідка УНІАН. Кільцевий рух електричок у столиці повинен вирішити проблему «пробок». У Києві є залізничне кільце, 42 км, яке опоясує практично весь центр міста за винятком Шевченківського району. Сьогодні по цьому кільцю курсує шість пар електричок, які підвозять на роботу й забирають із роботи залізничників. Крім того, по кільцю курсують 42 пари вантажних поїздів. Планується на існуючому кільці запустити міську електричку як ще один вид міського транспорту.

Попередньо інтервал руху між поїздами має бути 10-15 хвилин, а для цього необхідно мати в наявності близько 15-16 електропоїздів.

У цінах 2007 р. реконструкція однієї платформи коштує близько 1 млн. грн., вартість одного електропоїзда - близько 14-15 млн. грн.