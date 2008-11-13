Київський мер обіцяє зробити метро безплатним

19:15, 13 листопада 2008
Разное
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Для малозабезпечених

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ обіцяє зробити метро для малозабезпечених киян безплатним.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

«У мене особисто весь час болить душа за тих, хто опинився зараз у злиднях. Я дав доручення своїй команді розробити програму, згідно з якою малозабезпечені люди зможуть користуватися безкоштовно міським транспортом. Зокрема, близько 100 тис. київських пенсіонерів та ветеранів, які раніше не мали такої пільги, зможуть безкоштовно їздити в метро», - наголосив Київський міський голова.

Мер Києва також назвав «суто популістським рішенням» створення урядової комісії з вивчення тарифів на комунальний транспорт .

«На відміну від київської влади, уряд не виділяє комунальному транспорту жодної копійки. В інших країнах програми оновлення рухомого складу фінансуються з держбюджету. Вони не шкодують сотні мільйонів євро, аби зробити транспорт зручним та безпечним. Я пропоную нашим урядовцям не кидатися політичними гаслами, а закласти в бюджет 1 мільярд гривень на утримання та розвиток метрополітену. Це дасть змогу зробити метро безкоштовним для малозабезпечених киян», - заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Він наголосив, що сьогодні, незважаючи на фінансову кризу, міська влада продовжує фінансування комунального транспорту, аби захистити малозабезпечених киян від зростання вартості перевезень.

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