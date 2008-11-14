Ющенко підписав указ про Нижньодністровській природний парк

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ “Про створення Нижньодністровського національного природного парку”.

Як повідомляє прес-служба глави держави, відповідне рішення прийнято з метою збереження, відтворення та раціонального використання типових та унікальних природних комплексів пониззя річки Дністра, що мають важливе природоохоронне, наукове, естетичне, рекреаційне та оздоровче значення.

Нижньодністровський парк буде створено на території Білгород-Дністровського, Біляївського та Овідіопольського районів Одеської області. Підпорядковуватиметься він Міністерству охорони навколишнього природного середовища України.

Указом затверджено площу земель Нижньодністровського національного природного парку у 21 тис. 311,1 га, в тому числі 3 тис. 700 га земель, що вилучаються в установленому порядку і надаються йому у постійне користування, та 17 тис. 611,1 га земель, що включаються до його складу без вилучення у землекористувачів.

Згідно з підписаним документом, Кабінету міністрів України повинен забезпечити затвердження у двомісячний строк у встановленому порядку Положення про Нижньодністровський національний природний парк. Також у 6-місяний термін мають бути підготовлені матеріали та вирішено питання щодо передачі парку у постійне користування 3 тис. 700 га.

Крім того, Кабміну доручено забезпечити до кінця 2009 року затвердження Проекту організації території Нижньодністровського парку, його охорони, відтворення та рекреаційного використання.

Окремим пунктом Указу на уряд покладено завдання забезпечити фінансування Нижньодністровського національного природного парку з держбюджету на наступні роки.