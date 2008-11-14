У Полтаві заборонено ставити особисті гаражі

У Полтаві влада вирішила заборонити встановлення індивідуальних гаражів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив Полтавський міський голова Андрій МАТКОВСЬКИЙ.

За його словами, відповідне рішення було ухвалене на сесії міськради. Альтернативою встановленню гаражів він бачить зведення в місті ряду багатоповерхових парковок. «У Європі право на останній індивідуальний гараж надавалося ще в 1939 році. На даний час ніхто вже не може витрачати таким чином землю. Її краще використовувати для дитячих майданчиків і зон відпочинку полтавчан», - сказав А.МАТКОВСЬКИЙ.

Він також додав, що наступним рішенням влади Полтави в цьому напрямі буде збільшення розміру оренди на землю, де встановлені гаражі, в центральній частині міста. «Таким чином, ми підштовхуватимемо власників гаражів відмовитися від них, і більше використовувати парковки і паркінги», – сказав А.МАТКОВСЬКИЙ. Він також зазначив, що виключення буде зроблено тільки для інвалідів.