Київська ДАІ прошляпила мільйон гривень

Від початку року ВРЕВ-9 Управління Державтоінспекції ГУ МВС України в м. Києві зареєстровано понад 100 автомобілів без сплати фізичними особами збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, унаслідок чого до Пенсійного фонду не надійшов майже 1 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури міста Києва, такі порушення були виявлені під час проведеної прокуратурою столиці перевірки щодо сплати фізичними особами збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій при відчуженні та купівлі легкових автомобілів і законності дій працівників Державтоінспекції при реєстрації транспортних засобів.

При цьому у прокуратурі зазначають, що чинним законодавством про пенсійне страхування передбачено, що фізичні особи, які набувають право власності на легкові автомобілі, зокрема й шляхом їх купівлі, повинні сплачувати збір на обов’язкове державне пенсійне страхування в розмірі 3% від вартості автомобіля.

Реєстрацію легкових автомобілів органи ДАІ повинні здійснювати лише за умови сплати такого збору, що підтверджується відповідним документом.

У ході перевірки прокуратурою Києва до судів пред`явлено позови про стягнення несплачених сум збору, а за наслідками перевірки буде дана оцінка працівникам Державтоінспекції у порядку ст. 97 Кримінально-процесуального кодексу України.