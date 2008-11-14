Роздрібні ціни на нафтопродукти в Україні (в середньому)

Із 7 до 14 листопада середні роздрібні ціни на нафтопродукти по Україні знизилися на 1,6-1,8% (у середньому на 1,7%). Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії Ukrainian Petroleum Consultants (UPECO, Київ).

За даними моніторингу компанії UPECO, із 7 до 14 листопада ц.р. середні роздрібні ціни на нафтопродукти по Україні змінилися таким чином: бензин А-76 – знизилися на 1,7% – з 4,73 грн./л до 4,65 грн./л; бензин А-92 – знизилися на 1,8% – з 5,04 грн./л до 4,95 грн./л; бензин А-95 – знизилися на 1,7% – з 5,24 грн./л до 5,15 грн./л; дизельне паливо – знизилися на 1,6% – з 5,74 грн./л до 5,65 грн./л.

Нагадаємо, ємність ринку нафтопродуктів України становить 3 млрд. дол. у роздрібних цінах на рік. Україна споживає близько 16 млн. тонн нафтопродуктів на рік, із них по 5 млн. тонн бензину й дизпалива і 6 млн. тонн мазуту.

Довідка УНІАН. Консалтингова компанія UPECO заснована в 1997 році й на сьогоднішній день є однією з провідних в Україні у сфері збору, систематизації та аналізу інформації про ринки нафти й нафтопродуктів. UPECO є видавцем низки галузевих видань: тижневика «Нафторинок», щомісячників «Сучасна АЗС» і OilMarket. Компанія також проводить низку нафтогазових конференцій в Україні, Росії та Казахстані.