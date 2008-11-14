Жінка вчинила самоспалення під час приступу білої гарячки

На Житомирщині жінка під час приступу білої гарячки вчинила самоспалення.

Як повідомив УНІАН працівник прес-служби УМВС України в Житомирській області Сергій УЛАНОВ, інцидент стався 13 листопада у селі Ковенки Овруцького району.

"Учора 37-річна жінка посеред двору облила себе бензином і підпалила", – сказав він, додавши, що "отримані опіки виявилися несумісними із життям", і жінка померла дорогою до лікарні.

У той же час працівник прес-служби уточнив, що сім’я загиблої була "цілком благополучною", діти успішно навчалися: син – у школі, а дочка - у коледжі, лише мати через зловживання спиртним періодично потрапляла на лікування.