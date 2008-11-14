Зіркам естради заборонять співати під фонограму
22:35, 14 листопада 2008Разное
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Закон розроблено в Китаї
Влада Китаю має намір законодавчо заборонити зіркам естради виступати перед аудиторією під фонограму, повідомляє РІА “Новости” з посиланням на Сіньхуа.
Відповідний законопроект розроблений міністерством культури КНР і висунутий на громадський розгляд.
Документ передбачає заборону не тільки на спів, а й на виконання інструментальних партій під фонограму.
Імена виконавців, які проштрафилися, передбачається включати у відкритий загальнонаціональний "чорний список".
Якщо співак, музикант чи музичний колектив спіймаються двічі за два роки, то їх ліцензія на концертну діяльність буде відкликана, йдеться в законопроекті.
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