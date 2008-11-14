Зіркам естради заборонять співати під фонограму

Влада Китаю має намір законодавчо заборонити зіркам естради виступати перед аудиторією під фонограму, повідомляє РІА “Новости” з посиланням на Сіньхуа.

Відповідний законопроект розроблений міністерством культури КНР і висунутий на громадський розгляд.

Документ передбачає заборону не тільки на спів, а й на виконання інструментальних партій під фонограму.

Імена виконавців, які проштрафилися, передбачається включати у відкритий загальнонаціональний "чорний список".

Якщо співак, музикант чи музичний колектив спіймаються двічі за два роки, то їх ліцензія на концертну діяльність буде відкликана, йдеться в законопроекті.