16-річний яхтсмен вирушив в одиночне навколосвітнє плавання

Шістнадцятилітній британський підліток Майкл ПЕРХЕМ має намір стати наймолодшим яхтсменом у світі, який здійснив одиночне навколосвітнє плавання, повідомляє Бі-бі-сі.

У суботу студент спортивного коледжу стартував з гавані Портсмута на півдні Англії на спортивній яхті, названій на честь однієї з компаній-спонсорів подорожі.

Він має провести в одиночному плаванні близько 4 місяців. Для встановлення рекорду необхідно, щоб яхта пройшла весь шлях під вітрилами, без сторонньої допомоги. Зв`язок з "великою землею" М.ПЕРХЕМ підтримуватиме по супутниковому телефону.

Маршрут подорожі проляже по Атлантиці уздовж берегів Африки, повз мису Доброї Надії, перетне південну частину Індійського океану, пройде на південь від Австралії, через Тихий океан до південноамериканського мису Сурма і потім Атлантичним океаном до берегів Великобританії.

Очікується, що додому юний уродженець графства Хартфордшир повернеться до свого 17-річчя в березні наступного року.

В дорозі він не має наміру гаяти час і хоче встигнути підготуватися до здачі іспитів у коледжі.

Перед відплиттям він пройшов психологічну підготовку до тривалої подорожі, де йому можуть загрожувати небезпеки і складні ситуації, а також постати необхідність ухвалення швидких рішень.

Батьки і сестра повністю підтримали хлопці в його спробі встановити світовий рекорд. Крім того, вони поклали на яхту різдвяні подарунки і прикраси, які Майкл відкриє в кінці грудня, коли, згідно програми плавання, він йтиме під вітрилом у районі мису Доброї Надії.

Батько юного мандрівника Пітер ПЕРХЕМ захоплюється яхтовим спортом і з дитинства привчив до цього сина. Проте сам 49-річний батько зізнався, що в молодості навряд зважився б на такий рекорд.

Важливо і те, що вояж М.ПЕРХЕМА буде добродійним - зібрані за його допомогою кошти будуть перераховані до дитячого фонду і до фонду підтримки молодих любителів вітрильного спорту.

Наразі наймолодшим яхтсменом, який здійснив навколосвітню одиночну мандрівку, є австралієць Джессе МАРТІН. Він завершив таку подорож в 1999 році у віці 18 років.