На нову стелю будинку ООН пішло 14 мільйонів євро

Керівництво Організації Об`єднаних Націй (ООН) витратило на ремонт стелі в будинку своєї штаб-квартири в Женеві 14 мільйонів євро. Про це пише Лента.ру з посиланням на Times. Половина коштів, які були виділені на новий дизайн стелі, надійшли з бюджету Іспанії.

Із 7 мільйонів євро, які уряд Іспанії витратив на стелю об’єднаних націй, 500 тисяч євро були взяті з іспанського бюджету для надання допомоги Африці. Політичні суперники прем`єр-міністра Іспанії вже назвали це рішення "аморальним".

Модернізувати стелю в будинку ООН в Женеві був запрошений каталонський художник Мікель Барсело - один з найдорожчих у світі. Барсело схарактеризував свою роботу як "грот", сталактити якого символізують всю "безмежність і різноманіття точок зору".

Генсек ООН Пан Гі Мун, король Іспанії Хуан Карлос (Juan Carlos) і королева Софія (Sofia), а також прем`єр-міністр Іспанії Хосе Луїс Родрігес Сапатеро представлять творіння Барсело публіці найближчого тижня.