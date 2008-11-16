Під Києвом здійснив аварійну посадку "Мессершмітт-109"

15 листопада у Білоцерківському районі Київщини, біля садового кооперативу „Південне Залісся”, під час проведення випробувального польоту сталося аварійне приземлення на парашутній системі легкомоторного літака «Replica ME-109» (зменшена копія моделі "Мессершмітт-109" часів Другої Світової війни, належить місцевому аероклубу „Пілот”).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, у результаті літальний апарат отримав пошкодження фюзеляжу, а пілот, 57-річний громадянин Німеччини, - різану рану правої кисті. Від госпіталізації потерпілий відмовився. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.