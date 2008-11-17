Ще сім країн одержали безвізовий в'їзд до США

Безвізовий режим в`їзду до США з сьогоднішнього дня поширений на громадян Литви, Латвії, Естонії, Чехії, Угорщини, Словаччини і Південної Кореї.

Громадяни цих держав, маючи намір відвідати Сполучені Штати, повинні за два дні до поїздки заповнити спеціальну форму в інтернеті і мати на руках біометричний паспорт. У США їм можна залишатися не більше 90 днів упродовж року, при цьому вони не мають права працювати і вчитися.

Якщо поїздка планується для влаштування на роботу або для навчання, потрібно як і раніше звертатися по візу до консульства, повідомляє РосБізнесКонсалтинг.