Ще сім країн одержали безвізовий в'їзд до США
22:49, 17 листопада 2008Разное
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На 90 днів з біометричним паспортом
Безвізовий режим в`їзду до США з сьогоднішнього дня поширений на громадян Литви, Латвії, Естонії, Чехії, Угорщини, Словаччини і Південної Кореї.
Громадяни цих держав, маючи намір відвідати Сполучені Штати, повинні за два дні до поїздки заповнити спеціальну форму в інтернеті і мати на руках біометричний паспорт. У США їм можна залишатися не більше 90 днів упродовж року, при цьому вони не мають права працювати і вчитися.
Якщо поїздка планується для влаштування на роботу або для навчання, потрібно як і раніше звертатися по візу до консульства, повідомляє РосБізнесКонсалтинг.
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