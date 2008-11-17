Якщо не зустрічати Новий рік, можна заощадити

Уряд Хорватії заборонив державним підприємствам робити працівникам подарунки і влаштовувати вечірки на Різдво і Новий рік, передає агентство France Presse.

Як пояснив прем`єр-міністр Хорватії Іво Санадер (Ivo Sanader), це необхідно для скорочення видатків в умовах фінансової кризи. Голова уряду також закликав державні компанії знайти й інші шляхи економії коштів.

У державних компаніях Хорватії працюють близько 250 тисяч осіб, нагадує агентство. У вересні середня зарплата на держслужбі становила близько 800 євро, що майже на 15 відсотків вище середнього заробітку по країні. Щоб скоротити наслідки світової фінансової кризи, уряд вже запропонував заморозити зарплати в держсекторі.

Лента.ру