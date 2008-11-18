Австралійська армія пересяде на "Мерседеси"

Міністерство оборони Австралії оголосило про підписання контракту з регіональним представництвом Mercedes-Benz, згідно з яким компанія поставить австралійським військовим 1200 автомобілів високої прохідності, повідомляє Defencetalk. Проектом Land 121 передбачена поетапна заміна тактичного автотранспорту, що перебуває на озброєнні армії цієї країни.

Підготовка до підбиття остаточних підсумків тендеру і підписання контракту зайняла близько 5 років, а вибір був зупинений саме на Mercedes-Benz оскільки ця компанія провела значну роботу, підготувавшись до участі в проекті Land 121. На нього працювали більше 50 фахівців з Австралії, Німеччини й Австрії.

Постачання автомобілів почнуться вже 2009 р., а закінчаться в 2014-му. Серед них 9 різних модифікацій "мерседесів" - як на платформах 4x4, так і 6x6. Складати машини будуть на заводі в австралійському місті Грац, а загальна вартість контракту, включаючи постачання запчастин і технічну підтримку, перевищує 200 мільйонів доларів.

Автомобілі G-класу виробництва Mercedes-Benz використовуються вже майже 30 років, і також відомі під назвою G-Wagen. Вони є на озброєнні армій багатьох країн, а також експлуатуються цивільними організаціями. Зазвичай, у кожному конкретному випадку автомобілі проектуються з урахуванням вимог замовника.

Автолента.ру