Святкування дня народження Лариси Долиної закінчилося бійкою

Святкування 51-річчя відомої співачки Лариси Долиної закінчилося колотнечею: охорона співачки влаштувала бійку з міліціонерами, що зайшли до ресторану.

Свій день народження Лариса Долина вирішила відзначити з розмахом. Святкування почалося на яхті співачки, куди були запрошені 70 осіб. Звідтоді, як чоловік Долиної Ілля Спіцин подарував їй яхту, зірка шукає будь-який привід, щоб провести кілька приємних годин на "Кузі", як вона її ласкаво називає, зазначає "Твій день".

Поплававши кілька годин, гості вирішили переміститися до ресторану "Малібу" при яхт-клубі. За деякими даними, банкет коштував іменинниці майже 50000 доларів. Хоча ніякими вишуканими блюдами ресторан гостей не подивував: були традиційні нарізки, ікра, смажена стерлядь, фрукти і біле чилійське вино по 600 рублів за пляшку.

Іменинниця, попри чудовий настрій, коли-не-коли вередувала, зазначає видання. Один з офіціантів взагалі мало не розлютив її. Молодик, який обслуговував зірок, випустив величезний піднос з 70 келихами. Лариса Олександрівна гнівно подивилася на почервонілого офіціанта і вже зібралася обуритися, коли її зупинили друзі, пише "Твій день".

На дні народження були присутні Олександр Абдулов, боксер Костя Цзю, який приніс з собою спільне з Долиною фото десятирічної давності. Ведуча вечора негайно запропонувала влаштувати аукціон з початковою ціною 200 доларів. Коли за кілька хвилин вартість фото зросла до 2000 доларів, Ілля Спіцин викупив його сам.

Гулянка добігала кінця, коли в ресторані спалахнув скандал. О дев`ятій годині вечора там несподівано з`явилися троє міліціонерів у формі. Як вдалося з`ясувати, охоронці відзначали в барі неподалік чергове звання одного з них і вирішили продовжити свято в "Малібу". Охорона закладу пропустила міліціонерів, проте шлях їм перегородили охоронці Долиної. Вони попросили залишити приміщення, оскільки в ньому проводиться закрита вечірка.

Охоронці спробували вивести людей у формі, але ті у відповідь затіяли бійку. Розняти бешкетників хотів Костя Цзю, проте ті, розлючені, не звертала на нього уваги.

Засмучена Долина, дізнавшись про скандал, разом з своїми гостями негайно виїхала з "Малібу" в інший ресторан на Дмитрівському шосе. Але бійка відразу не закінчилася. Колеги міліціонерів, найняті охороняти спокій зірок, втрутилися і викликали підкріплення з митищінського відділу, але охоронці Долиної побили прапорщика, що приїхав, його ж кийком. В результаті співробітники ресторану викликали ОМОН. Насилу рознявши бійку, омонівці відвезли їх з "Малібу" для з`ясування обставин.

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