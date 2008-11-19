Хто, звідки і куди мігрує по Європі (статистика)

2006 року Україна разом з Китаєм та Британією посідала 4-те місце за кількістю мігрантів, що оселилися в ЄС-27.

Про це свідчать оприлюднені сьогодні дані Євростату.

Загалом кількість мігрантів, які оселилися в країнах-членах ЄС в 2006-му році, становила близько 3 млн. осіб, з них майже 40%, або 1,2 млн. осіб становили громадяни інших країн-членів.

Найбільше мігрантів, що оселилися в країнах-членах ЄС в 2006 році, були вихідцями з Польщі (290 тис. осіб), Румунії (230 тис. осіб) та Марокко (140 тис. осіб). З України, Китаю та Великої Британії, які посіли четверте місце, прибули приблизно по 100 тис. мігрантів.

Найбільше іммігрантів в 2006 році було зареєстровано в Іспанії (803 тис. осіб), Німеччині (558,5 тис. осіб) та Великій Британії (451,7 тис. осіб), які разом прийняли 60% всіх мігрантів в ЄС.

У співвідношенні до населення країни найбільша частка мігрантів була зареєстрована в 2006 році в Люксембургу (288 мігрантів на 10 тис. населення), Ірландії (196), Кіпрі (187), Іспанії (181) та Австрії (103). В середньому в ЄС-27 було зареєстровано 62 мігранти на десять тисяч населення.

Найбільше мігрантів, що оселилися в країнах-членах ЄС, прибувши з третіх країн, зареєстровано в 2006 році в Словенії (90% усіх іммігрантів), Румунії (86%), Португалії (84%) та Чехії (83%). Загалом частка мігрантів, що прибула з третіх країн, перевищувала частку мігрантів з інших країн-членів ЄС в 17-ти з 27-ох країн.

В сімох країнах-членах ЄС в 2006 році було зафіксовано перевищення кількості мігрантів, що прибули з інших країн-членів ЄС над кількістю мігрантів, що прибули з третіх країн: Люксембург (84% всіх мігрантів), Ірландія (77%), Німеччина (57%), Угорщина та Словаччина (по 54%), Австрія (53%) та Бельгія (51% станом на 2003 рік).