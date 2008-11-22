Затримання наркодилерів (фоторепортаж)
06:00, 22 листопада 2008Разное
1366 0
ВБНОН не розголошує деталі
Співробітники відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків (ВБНОН) затримують наркодилерів у Дніпропетровську, у п’ятницю, 21 листопада 2008 р.
Працівники ВБНОН впродовж доби стежили за підозрюваними, і затримали їх за сприяння ДАІ.
Вони не розголошують інформацію про кількість вилучених наркотичних засобів та причетність затриманих до якихось конкретних злочинних угрупувань.
Фото Сергія Ісаєва / УНІАН
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter