Затримання наркодилерів (фоторепортаж)

Співробітники відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків (ВБНОН) затримують наркодилерів у Дніпропетровську, у п’ятницю, 21 листопада 2008 р.

Працівники ВБНОН впродовж доби стежили за підозрюваними, і затримали їх за сприяння ДАІ.

Вони не розголошують інформацію про кількість вилучених наркотичних засобів та причетність затриманих до якихось конкретних злочинних угрупувань.

Фото Сергія Ісаєва / УНІАН