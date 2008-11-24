На шахті в Донецькій області третю добу намагаються погасити пожежу

У Донецькій області на шахті ім. Дзержинського (ДП «Дзержинськвугілля», м. Дзержинськ) вже третю добу йде ліквідація пожежі.

Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої гірничорятувальної служби в Донецьку, епіцентр пожежі було виявлено в суботу, 22 листопада, о 14.35 на ділянці №71 горизонту 1146 метрів, де було зафіксовано виділення окислу вуглецю. Людей із аварійної ділянки було виведено, при цьому ніхто не постраждав.

На шахту прибули чотири відділення рятувальників, пожежний автомобіль і бригада лікарів реанімаційно-протишокової групи.

На сьогодні станом на 12.45 ліквідація пожежі триває.