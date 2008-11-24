Водій іномарки пострілами з пістолета «регулював рух»

В Івано-Франківську затримали водія, який застосував зброю для залякування водія іншої машини.

Про це повідомила УНІАН cпівробітник Центру зв’язків з громадськістю УМВС в Івано-Франківській області Ольга КОВАЛЕНКО.

За її словами, в Івано-Франківський міськвідділ міліції надійшло повідомлення про постріли з авто, що рухалося на кільцевій дорозі по вулиці Степана Бандери міста Івано-Франківськ. Співробітники Державтоінспекції отримали орієнтування про розшук іномарки, в якій знаходиться правопорушник. Вже за деякий час у Тисменицькому районі наряд міліції затримав автомобіль, в якому перебував 21-річний мешканець райцентру.

Правоохоронці з’ясували, що молодик, маючи при собі пістолет, здійснив постріл вгору для залякування водія іншої автомашини, що рухалася у попутному напрямку. Затриманий пояснив, що конфліктна ситуація виникла після того, як водій не надав переваги у русі, а також постійно сигналив та «підрізав» їхню машину. Відтак, не знайшовши кращих аргументів, мешканець Тисмениці, який ще й перебував напідпитку, застосував «ПГШ». Щоправда, не мав на це жодного права, оскільки в нього відсутній дозвіл на носіння зброї травматичної дії.

Наразі вирішується питання про притягнення правопорушника до відповідальності.