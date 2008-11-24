Як Качинський і Саакашвілі потрапили під постріли (фоторепортаж)

Єврокомісія хоче одержати більше інформації про інцидент в Грузії, пов`язаний з учорашнім обстрілом президентів Грузії і Польщі Михайла СААКАШВІЛІ і Леха КАЧИНСЬКОГО.

Інцидент стався неподалік контрольно-пропускного пункту між Грузією і самопроголошеною республікою Південна Осетія.

Президенти двох країн оглядали місця, де в серпні цього року відбулися зіткнення між російськими і грузинськими військами. «Коли ми доїхали до російського патруля, з їх (з російського – УНІАН) боку пролунали постріли.

Були як мінімум три серії пострілів з карабінів», - сказав у прямому ефірі телеканалу міністр у канцелярії голови Польщі, який у складі офіційної делегації перебував у колоні автомобілів. «Це були безперечно постріли з російського боку, але не можу однозначно стверджувати, чи були ці постріли в повітря чи в наш бік», - додав міністр.

Влада Південної Осетії заявила про свою непричетність до інциденту: "Ми не маємо до цього ніякого відношення, і з боку Південної Осетії ніхто не стріляв".

СААКАШВІЛІ звинуватив Росію в провокації, а голова МЗС РФ Сергій ЛАВРОВ назвав цей інцидент провокацією з боку Грузії.

У Польщі вважають, що інцидент з обстрілом був «спеціально зрежисерованою» подією. На думку репортерів TVN24, які були в кортежі президентів, і опитаних ними військових експертів, на користь цього твердження свідчить, в першу чергу, той факт, що автобус журналістів раптово залишив своє місце в хвості колони і випередив президентську колону, коли та наблизилась до зони конфлікту. Журналісти вважають, що водій одержав наказ на обгін для того, щоб репортери могли записати на відео, як Президенти виходитимуть з автомобілів.

Також журналісти зазначили, що програма візиту КАЧИНСЬКОГО до Грузії, який прибув на 5-річчя «Революції троянд», не передбачала поїздки в район конфлікту між Грузією і Південною Осетією.

Відвідати район конфлікту запропонував СААКАШВІЛІ, щоб польський Президент міг на власні очі переконатися, що російські війська займають території, які, згідно з планом САРКОЗІ-МЕДВЕДЄВА, мають бути під контролем грузинської сторони.

Фото Іраклія Гуданідзе / УНІАН