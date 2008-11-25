Луценко зробив офіційну заяву про аптечки і вогнегасники у машинах

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО задоволений адаптацією населення і ДАІ «до нової поведінки на автошляхах» держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

«Я дуже задоволений тим, як зараз проходить адаптація і населення, і ДАІ до нової поведінки на дорогах», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, зауваживши при цьому, що через введення нових технічних засобів спостереження за ситуацією на автошляхах, навіть співробітники ДАІ «не були готові до техніки».

У той же час міністр зауважив, що після введення нових підвищених штрафів за порушення правил дорожнього руху спостерігається різке зменшення порушень на дорогах.

Водночас, він в черговий раз звертається до водіїв з проханням не давати хабарів співробітникам ДАІ.

«Почніть з себе – не давайте хабарів. Дача 100 доларів хабара, це точна причина порушення кримінальної справи», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, пояснивши при цьому, що за останні дні було зафіксовано два випадки отримання співробітниками ДАІ хабара, в наслідок чого вони звільнені з органів внутрішніх справ.

Крім того, Ю.ЛУЦЕНКО наголосив: «Ще раз офіційно заявляю, відсутність аптечки чи вогнегасника не є порушенням правил дорожнього руху. Всі, хто це стверджуватиме – до ЛУЦЕНКА».