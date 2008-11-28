Катерина Ющенко представила канадцям загадки трипільської культури

Голова Наглядової ради Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» дружина Президента України Катерина ЮЩЕНКО відкрила в Королівському музеї Онтаріо виставку «Стародавня Україна: загадки Трипільської культури».

Як повідомили УНІАН у Фонді «Україна 3000», в заході також взяли участь представники влади Канади та провінції Онтаріо, української громади Канади, діячі культури і мистецтва України, ЗМІ, науковці, дослідники, а також Надзвичайний і Повноважний Посол України в Канаді Ігор Осташ, Генеральний консул України в Торонто Олександр ДАНИЛЕЙКО, представники Посольства та Консульства України в Канаді і Фонду «Україна 3000».

Відкриваючи виставку, К.ЮЩЕНКО висловила глибоку подяку виконавчому директору Королівського Музею Онтаріо Уїльяму ТОРСЕЛУ та голові Ради директорів Королівського музею Онтаріо Джеймсу Костянтину ТЕМЕРТЕЮ, за ініціативи та фінансової підтримки якого відбулася ця подія.

Виставку «Стародавня Україна: загадки Трипільської культури» складають артефакти Трипільської культури, передані спеціально для цієї події з українських музеїв і приватних колекцій. В експозиції виставки – експонати з Національного музею історії України, фондів Інституту археології НАН України, Вінницького обласного краєзнавчого музею та Одеського археологічного музею. Формуванням виставки протягом місяця займалася команда канадських та українських науковців. Презентація такої кількості предметів Трипільської культури із залученням багатьох українських музеїв за межами України відбувається вперше.

Виставка, яка викликала великий інтерес у публіки, працюватиме до кінця березня 2009 року. Наразі розглядається можливість організації туру цієї виставки містами Канади та США.

Королівський музей Онтаріо, заснований у 1857 році, є п’ятим за розміром музеєм Північної Америки та найбільшим у Канаді. Понад 40 галерей закладу поділяються на дві основні категорії – натуральної історії (птахів, рептилій, мамонтів, динозаврів тощо) та світової культури. Загалом, у музеї зібрано близько 6 мільйонів експонатів, серед яких – художні колекції Близького Сходу, Африки, Східної Азії, колекції з європейської та канадської історії, велика кількість експонатів, присвячених доісторичній епосі.

К.ЮЩЕНКО і представники Фонду «Україна 3000» перебувають в Канаді з робочим візитом, основна мета якого – відкриття виставки «Стародавня Україна: загадки Трипільської культури» в Королівському музеї Онтаріо.

Також К.ЮЩЕНКО провела зустріч з представниками української громади Канади та відвідала Законодавчу Асамблею провінції Онтаріо.