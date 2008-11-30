Перекинулася маршрутка: 1 людина загинула, 7 - травмовані

Сьогодні в 00.50 у Тернопільській області, поблизу міста Бережани, водій мікроавтобусу „Фіат”, який здійснював рейс за маршрутом Стрий – Тернопіль і перевозив 9 пасажирів, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та перекинувся.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинула 1 людина, 7 людей із травмами середнього ступеня важкості госпіталізовані до міськлікарні, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.

Як повідомляв УНІАН, всього за минулу добу на території країни зареєстровані 641 автоаварій, в яких загинули 9 і травмовані 118 осіб.