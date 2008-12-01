У Києві 19-річний юнак стрибнув під потяг метро

Сьогодні у Києві о 8.30 на станції метро «Житомирська» Святошино-Броварської лінії загинув юнак (1989 р.н.), громадянин Росії, який, за свідченнями очевидців, з невідомих причин стрибнув під потяг.

Як повідомляє прес-служба КП "Київський метрополітен", на час зупинки потяга на станції «Житомирська» рух на лінії був організований від станції «Святошин» до станції «Лісова» та односторонній рух між станціями «Академмістечко» і «Житомирська».

Рух потягів повністю було відновлено о 9.22.