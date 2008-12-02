Скажена кішка покусала господарів і померла
У Мелітополі оголосили карантин
У м. Мелітополь Запорізької області хвора на сказ кішка покусала двох осіб: свого господаря і його сина - 15-річного підлітка.
Як повідомляє місцеве видання "Мелітопольські відомості" з посиланням на заступника начальника управління ветмедицини Мелітополя Владислава МАЙДЕБУРА, тварина померла від хвороби 26 листопада і після проведення лабораторних дослідження ветслужба факт захворювання на сказ підтвердила.
За інформацією В.МАЙДЕБУРА "хвора на сказ тварина вкусила 15-річного підлітка і господаря будинку, який намагався лікувати хвору кішку. Тепер і батько, і син госпіталізовані в міську лікарню, вони одержуватимуть профілактичні щеплення проти сказу».
"На вулицях в районі виявлення захворювання оголошено карантин через виявлений сказ", - повідомляє видання.