Журналіст УНІАН відзначений за серію статей про Євросоюз

Кореспондент УНІАН в Брюсселі Сергій ВОРОПАЄВ став одним з переможців конкурсу “Європейський Союз та європейська інтеграція - в українських медіа", організованого Державним комітетом телебачення та радіомовлення України та МГО “Інтерньюз-Україна”.

Повідомлення про це міститься на Інтернет-сайті МГО "Інтерньюз-Україна".

Журналіст УНІАН був відзначений в номінації “Он-лайн ЗМІ” за серію статей на сайті "УНІАН-Новини України-ЄС" (http://eunews.unian.net).

Загалом в ході конкурсу було відзначено 20 найкращих журналістських робіт в чотирьох номінація: “Телебачення”, “Радіо”, “Друковані ЗМІ” та “Он-лайн ЗМІ”.

Конкурс проводився у жовтні-листопаді цього року, а його метою було виявлення найкращих медіа-матеріалів, які найбільш об`єктивно та яскраво розкривають проблематику Європейського Союзу та європейської інтеграції України, сприяння збільшенню журналістських матеріалів на європейську тематику в українських ЗМІ.

Учасниками конкурсу були штатні працівники українських загальнонаціональних і регіональних теле-, радіокомпаній, друкованих ЗМІ, інформаційних Інтернет-ресурсів та інформаційних агенцій, які спеціалізуються на висвітленні міжнародних новин, зокрема, питань європейської інтеграції та питань ЄС.

Конкурсні роботи оцінювалися за такими критеріями: рівень дотримання журналістських стандартів, збалансованість матеріалу, рівень розкриття теми, наукова адекватність та коректність викладення матеріалу, ілюстративність матеріалу, наявність конкретних прикладів з життя та "життєвих історій", відповідність стилю та формату матеріалу цільовій аудиторії.

Кожен критерій оцінювався за 5-бальною системою. 20 учасників, які набрали найбільшу кількість балів, посіли перші п`ять місць у чотирьох обраних номінаціях.