Президент Таджикистану відвідає могилу брата на Львівщині

3 грудня Президент Таджикистану Емомалі РАХМОН з одноденним візитом перебуватиме на Львівщині. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної державної адміністрації.

За повідомленням прес-служби, в програмі візиту Президента Таджикистану – зустріч з керівниками Львівської ОДА та Львівської обласної ради. Також високий закордонний гість відвідає міське кладовище у місті Рава-Руська Жовківського району, де похований його рідний брат, який трагічно загинув.