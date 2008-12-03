Президент Таджикистану відвідає могилу брата на Львівщині

06:43, 03 грудня 2008
Разное
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Емомалі Рахмон здійснит одноденний візит

3 грудня Президент Таджикистану Емомалі РАХМОН з одноденним візитом перебуватиме на Львівщині. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної державної адміністрації.

За повідомленням прес-служби, в програмі візиту Президента Таджикистану – зустріч з керівниками Львівської ОДА та Львівської обласної ради. Також високий закордонний гість відвідає міське кладовище у місті Рава-Руська Жовківського району, де похований його рідний брат, який трагічно загинув.

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