На Львівщині зіткнулись електричка і “КрАЗ”

О 17.20 вівторка у с. П`ятничани Стрийського району Львівської області на нерегульованому залізничному переїзді зіткнулись електропотяг "Львів-Трускавець" і вантажний автомобіль "КрАЗ".

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди двох пасажирів електропотяга і водія автомобіля госпіталізовано до Стрийської центральної районної лікарні та чотирьом пасажирам надано першу медичну допомогу на місці пригоди.

Попередня причина ДТП - порушення водієм автомобіля правил дорожнього руху при перетині залізничного переїзду.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування. На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС України у Львівській області.

Всього за добу на території України зареєстровано 111 ДТП, у яких загинуло 17 осіб та 132 - травмовано.