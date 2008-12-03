Анастасія Заворотнюк зберегла 17 млн рублів завдяки суду

Симоновській суд Москви відмовився стягнути з актриси Анастасії Заворотнюк 17 мільйонів рублів на користь телеканалу "Росія", повідомила РІА “Новости” керівник прес-служби Мосгорсуда.

Таким чином, суд відхилив позов телеканалу, в якому "Росія" просила визнати незаконним перехід Заворотнюк на Перший канал.

У позові проти актриси значилося, що 16 червня телеканал "Росія" і Заворотнюк уклали договір, згідно з яким актриса взяла на себе зобов`язання "виконувати роль ведучої і (або) співведучої" при виробництві кількох циклів розважальних або музичних програм. Крім того, відповідачка зобов`язалася не брати участь "як основний ведучий або співведучий у проектах третіх осіб", а також без попереднього узгодження з телекомпанією не давати інтерв`ю, не брати участі в радіо- і телепередачах і в інших подібних заходах.

29 серпня Заворотнюк надіслала до телекомпанії лист про відмову від договору і його розірвання в односторонньому порядку.

У зв`язку з цим позивач просив суд оштрафувати актрису на 417 тисяч рублів, а також стягнути з неї неустойку у розмірі 16 мільйонів 680 тисяч рублів за порушення умов договору.