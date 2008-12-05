Автосалон дарує покупцям другий автомобіль

Бельгійський автосалон в умовах фінансової кризи і спаду продажів намагається залучити покупців безпрецедентною акцією. Як передає Reuters, при придбанні автомобіля, другу машину покупець одержує безкоштовно.

Акцію влаштував салон Cardoen в Антверпені, який займається продажем нових автомобілів і машин з невеликим пробігом. Вона триватиме до 15 грудня. Згідно з умовами, клієнт має придбати нову машину, яка коштує в салоні не менше ?22,8 тис. Після цього він може вибрати собі в подарунок будь-який автомобіль, ціна якого не перевищує ?14 тис.

За словами директора автосалону, з початком промо-акції щодня до них приходить в 10 разів більше людей, ніж до цього. Причому покупці приїжджають зі всієї Європи.