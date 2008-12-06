Міністр з питань надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА вважає, що при належному фінансуванні розмінування Інкерманських штолень можна завершити за кілька років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні по завершенні навчань співробітників МНС, які відбувалися поблизу Гурзуфа.

За його словами, у цьому році вперше, починаючи з 2000 року, коли була визначена державна програма розмінування Інкерманських штолень, роботи з вилучення вибухонебезпечних предметів профінансовано повністю.

«Тільки в цьому році там вилучено понад 36 тис. одиниць вибухонебезпечних предметів. Якщо буде в наступному році фінансування цієї програми, я думаю, що за декілька років можна цю проблемі вирішити, хоча боєприпасів дуже багато, робота надзвичайно небезпечна», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, у Севастополі на Інкерманських штольнях триває реалізація заходів державної програми зі знешкодження вибухонебезпечних предметів, які залишилися з часів Великої Вітчизняної війни.