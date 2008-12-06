Ющенко привітав мусульман України
16:21, 06 грудня 2008Разное
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Курбан-Байрам символізує всемогутність й милосердя Всевишнього
Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав мусульман України зі святом Курбан-Байрам.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.
“Сердечно вітаю вас зі світлим святом Курбан-Байрам, яке символізує всемогутність й милосердя Всевишнього творця”, – зазначив Президент у привітанні.
В.ЮЩЕНКО зазначив: “У цей благословенний час утвердження у вірі, духовного очищення і вдосконалення, добра і благодійництва бажаю вам міцного здоров`я, радості, щастя, миру, злагоди і процвітання”.
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