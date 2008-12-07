Президент США Джордж Буш офіційно запросив глядачів на своє "повішення". Під час візиту до Філадельфії (штат Пенсільванія) глава Білого дому відвідав приватний клуб, де розмістили портрет президента США на повен зріст. Полотно повісили на стіну в урочистій обстановці у присутності Дж.Буша.

На картині президент США дивиться вперед, у нього привітний погляд, але обличчя не посміхається, передає Associated Press.

Автор картини - Марк Кардер. Він малював портрет, спираючись на фотографії президента, які зробив у березні 2008 р.