Усі 10 заповідей знають менше 2% росіян

За 18 років патріаршого служіння Алексія II кількість послідовників православ`я серед росіян збільшилося майже в 3 рази.

Такі дані демонструє дайджест матеріалів Всеросійський центр вивчення громадської думки про місце релігії в житті росіян, повідомляє власний кореспондент УНІАН в РФ.

Так, якщо в 1990 році до православної релігії себе відносили 24%, то вже в 2005 році православними себе вважали 62%, в 2006 – 63%, а в 2008 – 73% опитаних.

Люди тягнуться до релігії в першу чергу тому, що хочуть долучитися до національної традиції; бачать у вірі етичний ідеал; хочуть знайти втіху в горі, життєвих труднощах, - вважають 19-21% опитаних. Рідше тягу до релігії пов`язують з вірою людей в надприродне, божественний промисел або з модою (по 9-10%). Лише 3% пояснюють таке прагнення неписьменністю, відсталістю людей (25-26 серпня 2007 р.).

Крім того, більше половини опитаних в 2007 році - 55%, вважали, що президент Росії серед всіх конфесій повинен віддавати перевагу Російській православній церкві. Серед них 45% переконані, що президенту не обов`язково самому бути релігійною людиною, але потрібно шанобливо ставитися до РПЦ, допомагати їй і відвідувати на свята богослужіння. Ще 10% вважали, що президент повинен бути релігійною людиною і активно підтримувати РПЦ (25-26 серпня 2007 р).

Всі 10 заповідей знають менше 2% росіян. З десяти заповідей, прийнятих в християнстві, найвідоміші серед росіян - "не вбий" (її називають 56% опитаних) і "не вкради" (52%), а також «не чини перелюб» (25%) – це результати опитувань 2008 року.