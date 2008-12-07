Патріарх Алексій Другий вів щоденник

Патріарх Московський і всієї Русі Алексій Другий, який помер минулої п`ятниці, вів щоденник, повідомив в неділю РІА “Новости” керівник прес-служби Московської патріархії священик Володимир Вігілянський, який останні чотири роки тісно спілкувався з патріархом і жив по сусідству.

"Він мені якось показував свій щоденник, який вів щодня", - сказав Вігілянський.

"Ви не можете уявити собі кількість цих зошитів", - додав священик, уточнивши, що йдеться про десятки.

За деякими даними, Алексій Другий вів щоденник з тієї миті, як став патріархом, тобто не менше 18 років.

Долю особистих речей і церковних документів Святійшего вирішує Комісія з прийому майна померлого, створена у суботу на позачерговому засіданні Священного Синоду. Головою комісії призначений архієпископ Володимирський і Суздальский Євлогій. До її складу ввійшли архієпископ Ярославський і Ростовський Кирило, єпископ Дмитрівський Олександр, керівник загального відділу Московської патріархії протоієрей Володимир Диваков і настоятель храму Сімеона Столпника на Поварський протоієрей Сергій Нікітін.

За статутом, церковне майно, яке має патріарх з огляду на своє положення і посаду, є власністю РПЦ, а особисте майно патріарха "успадковується відповідно до закону".