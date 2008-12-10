НАТО веде переговори про постачання військ в Афганістані
21:49, 10 грудня 2008Разное
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Через Україну, Росію та інші країни
НАТО проводить переговори з Україною, Росією, Білоруссю і країнами Центральної Азії про можливе використання залізниць у цих державах для постачання військ в Афганістані.
Про це представник керівництва НАТО Джеймс АППАТУРАЙ заявив радіо «Свобода».
За його словами, залишилося вирішити технічні, а не політичні питання.
Проект під назвою "Шлях сполучення" (Lines of Communications) обговорюється вже два роки. Постачання міжнародних сил в Афганістані проходить нині через територію Пакистану, де бойовики часто нападають на транспортні колони.
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