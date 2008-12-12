Парламент Люксембургу обмежив повноваження Великого Герцога

Парламент Люксембурга практично одностайно схвалив поправки до конституції країни, які обмежують нинішні повноваження глави держави Великого Герцога Люксембурзького Анрі до суто протокольних, повідомила радіостанція "Контакт".

Новий законопроект скасовує положення, за яким будь-який закон набуває чинності тільки після його підписання Великим Герцогом.

Протистояння між парламентом і монархом почалося в лютому цього року, коли уряд і парламент Люксембурга ухвалили закон, що дозволяє евтаназію. Великий Герцог Анрі, як ревний католик, відмовився підписувати цей документ.

Свою згоду з необхідністю обмежити повноваження Великого Герцога, згідно з результатами опитувань, висловила більшість 400-тисячного населення Люксембурга, який є конституційною монархією.

РІА “Новости”