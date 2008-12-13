Пенсіонерка продала на eBay зручне місце перед телевізором

Пенсіонерка Бев Стюарт (Bev Stewart) з міста Кейлі (графство Йоркшир, Англія) виставила на інтернет-аукціоні eBay місце в кріслі, через яке постійно сваряться її родичі, повідомляє Keighley News.

На Різдво Стюарт зазвичай запрошує сім`ю і друзів, і цього року очікується не менше 25 осіб. Як пояснила бабуся п`ятьох онуків, гості постійно билися за право сидіти в червоному кріслі. "Воно просто перед телевізором, і поряд кавовий столик, на який можна поставити напій і покласти пульт, тож усі хочуть сидіти саме там", - пояснила жінка.

Торік більшу частину часу в кріслі сиділи вагітні донька і невістка пані Стюарт, а нині вирішила розіграти право користування на інтернет-аукціоні. У результаті торгів право насолоджуватися найзручнішим місцем у вітальні здобули невістка та її 11-місячний син.

Як повідомляється на сторінці лота на eBay, було зроблено 17 ставок, а переможниця пообіцяла заплатити свекрусі 13,5 фунта. Ці гроші Стюарт має намір пустити на добродійність.

Лента.ру