На Шулявці горів ”секондхенд”

У Києві по пр. Перемоги, 48 на торговельному майданчику приватного підприємства "Азнавур" в наметах "секондхенду" виникла пожежа, яка знищила тентове покриття та речі на площі 500 м кв.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Підрозділами МНС України пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС України в м. Києві.