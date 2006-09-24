На Шулявці горів ”секондхенд”
11:10, 24 вересня 2006Разное
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Знищено 500 кв. м торговельних площ
У Києві по пр. Перемоги, 48 на торговельному майданчику приватного підприємства "Азнавур" в наметах "секондхенду" виникла пожежа, яка знищила тентове покриття та речі на площі 500 м кв.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.
Підрозділами МНС України пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС України в м. Києві.
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