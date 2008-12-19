Світова фінкриза поліпшить якість російських фільмів

Світова фінансова криза поліпшить якість російських фільмів за рахунок скорочення їх кількості, вважає продюсер Олександр Роднянський.

"Наразі з 200 фільмів, які знімаються, до прокату потрапляють лише 50, і десять з них повертають витрачені на їх виробництво кошти... Натомість випускатиметься 40-50 фільмів максимум, а може і менше, але вони виходитимуть в прокат і можуть бути кращі за якістю", - сказав Роднянський на прес-конференції у п`ятницю.

За його словами, фінкриза зможе змінити обличчя кіноіндустрії.

"Криза, безперечно, змінить обличчя кіноіндустрії в плані скорочення кількості компаній, я думаю, відповідно кількості вироблених фільмів. Це каталізує процес консолідації. З`являться кілька великих компаній, на мій погляд, здатних зонувати своє майбутнє на п`ять-десять років. Кінець кінцем, я думаю, глядач нічого не втратить", - додав він.

РІА «Новости»