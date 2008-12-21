Бій Валуєв - Холіфілд (фото)

Російський боксер Микола Валуєв отримав перемогу над американцем Евандером Холіфілдом у двобої за звання чемпіона світу за версією WBA (Світової боксерської асоціації) в суперважкій категорії, повідомляє Лента.руз посиланням на FightNews.com 21 грудня. Бій відбувся в швейцарському Цюріху.

Перемога в 12 раундах була присуджена Валуєву по очках рішенням більшості суддів (114:114, 116:112, 115:112). Таким чином, він захистив своє чемпіонське звання.

До бою Валуєв, який на 40 кілограмів важчий і на 30 сантиметрів вищий за Холіфілда, вважався фаворитом. Багато експертів припускали, що 46-річний Холіфілд, чиї найвищі спортивні досягнення залишилися в 1990-х роках, взагалі не зможе чинити гідного опору.

Наступний бій росіянин проведе влітку 2009 року проти узбека Руслана Чагаєва, який має статус "тимчасово нечинного чемпіона" WBA.

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