Бій Валуєв - Холіфілд (фото)

10:24, 21 грудня 2008
Разное
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Чемпіон за версією WBA захистив титул

Російський боксер Микола Валуєв отримав перемогу над американцем Евандером Холіфілдом у двобої за звання чемпіона світу за версією WBA (Світової боксерської асоціації) в суперважкій категорії, повідомляє Лента.руз посиланням на FightNews.com 21 грудня. Бій відбувся в швейцарському Цюріху.

Перемога в 12 раундах була присуджена Валуєву по очках рішенням більшості суддів (114:114, 116:112, 115:112). Таким чином, він захистив своє чемпіонське звання.

До бою Валуєв, який на 40 кілограмів важчий і на 30 сантиметрів вищий за Холіфілда, вважався фаворитом. Багато експертів припускали, що 46-річний Холіфілд, чиї найвищі спортивні досягнення залишилися в 1990-х роках, взагалі не зможе чинити гідного опору.

Наступний бій росіянин проведе влітку 2009 року проти узбека Руслана Чагаєва, який має статус "тимчасово нечинного чемпіона" WBA.

Микола Валуєв, Евандер Холіфілд

Микола Валуєв, Евандер Холіфілд

Микола Валуєв, Евандер Холіфілд

Микола Валуєв, Евандер Холіфілд

Микола Валуєв, Евандер Холіфілд

Микола Валуєв, Евандер Холіфілд

Микола Валуєв, Евандер Холіфілд

Микола Валуєв, Евандер Холіфілд

Микола Валуєв, Евандер Холіфілд

Фото AP

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