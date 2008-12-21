Холостяки готові платити по $3 тис. за квиток на вечір знайомств

Більше 3 тисяч доларів готові заплатити чоловіки на півдні Китаю за можливість знайти "другу половинку" на вечері знайомств, повідомляють в неділю місцеві ЗМІ.

У суботу в південно-китайському місті Гуанчжоу відбувся вечір, присвячений пошукові супутників життя. Ціна квитків на захід в цьому районі Китаю, який найбільше потерпає від економічної кризи, досягла 20888 юанів (3071 доларів).

За інформацією джерела, про свій намір брати участь в заході заявили 600 представниць слабкої статі і близько 320 чоловіків. Цікаво, що, як повідомляють місцеві ЗМІ, більше 500 дівчат були вимушені залишити вечір ще до того, як настав час з`явитися перед гостями-чоловіками. Вони не пройшли "суворий відбір авторитетних експертів", які вирішили, що ті недостатньо вродливі.

У пошуках супутника життя на вечір прийшли представниці різних вікових категорій, професій і рівня достатку. У пошуку другої половинки були помічені господині власного бізнесу - китайські бізнес-леді. Багато хто з них поставився до "вечірки" з усією серйозністю, принісши із собою диплом, довідку про зарплату, сертифікат про володіння житловою площею.

Від чоловіків натомість самотні китаянки чекають зрілості, фінансової забезпеченості, наявності машини і квартири, розповіли учасниці акції. Для них не має значення, чи був чоловік одружений у минулому.

За офіційною статистикою, в багатьох районах Китаю на 130 чоловіків у 2007 році припадало 100 жінок. За прогнозами фахівців, якщо ситуація кардинально не зміниться, до 2020 року кожен п`ятий чоловік у країні не зможе знайти супутницю життя.

РІА “Новости”