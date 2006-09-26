У Росії побудували ретромобіль на базі кабріолета BMW 650i (фото)

Група російських дизайнерів та інженерів, яків раніше працювали в ательє A:Level, закінчили роботу над унікальним кабріолетом - реткрокаром, створеним на базі моделі BMW 650i. Прем`єра стилізованої під "Волгу-21" новинки відбулася на гонці суперкарів "Формула Донстрой", яка пройшла в Москві 23 вересня.

При виготовленні цієї машини від автомобіля-донора залишили тільки шасі з двигуном і трансмісією, силову структуру кузова і салон, а всі кузовні панелі у нового кабріолета унікальні. Ці деталі або виготовлялися на основі оригінальних, знятих зі старої "Волги", або створювалися "з нуля". Від серійної BMW 650i залишився і складний механізм даху, який складається, - кардинально його переробляти розробники не наважилися, а обмежилися лише дрібною модернізацією під новий кузов.

Динамічні характеристики ретро-кабриолета поки не повідомляються. Відомо лише, що під капотом новинки розташувався той самий 4,8-літровий мотор V8 потужністю 368 кінських сил, що і на донорському автомобілі. Вартість усіх переробок також поки не розголошується.

Лента.ру